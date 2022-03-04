Орел, 4 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Снижение заболеваемости COVID-19 на 21% зафиксировано в Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 4023 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, это на 21% ниже показателей предыдущей недели. На текущей неделе в среднем за сутки регистрируется по 450 случаев заболевания. За неделю в регионе также снизился уровень госпитализации ковид-пациентов — на 23,6%.

По данным лабораторных исследований, на территории региона отмечается доминирование циркуляции штамма коронавируса «Omicron», доля которого в исследованных образцах составляет более 95%.

Высокими остаются в Орловской области показатели заболеваемости пневмонией — 68,86 на 100 тысяч населения. В то же время на 23: за неделю снизилось число случаев ОРВИ.