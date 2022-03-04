Тбилиси, 4 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Позиция Грузии, заявленная 11-й на чрезвычайной сессии ООН, доказала, что что Тбилиси поддерживает Киев. Об этом заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Mfa.gov.ge Давид Залкалиани

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«Грузия была в числе тех стран, которые выступили спонсорами этой резолюции. Это означает, что мы соучастники, абсолютно разделяем пафос, содержание и дух этой резолюции», — сказал министр.

Залкалиани отметил, что Грузия в сложившейся ситуации смогла и выразить твёрдую позицию в отношении операции России на Украине по защите Донбасса, и отстоять свои национальные интересы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1 марта отозвал посла из Грузии. Он заявил, что это вызвано отказом грузинских властей поддержать санкции против РФ. Также в Грузию не позволили прилететь с Украины самолёту, который должен был забрать 60 грузинских добровольцев, желающих защищать киевский режим. В Тбилиси отметили, что в противном случае Грузия получила бы экономический ущерб и была бы втянута в конфликт с РФ.