Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга с пятницы, с 4 марта, больше не обязаны предъявлять QR-код сертификата о вакцинации для посещения различного рода общественных мест и заведений. Эта мера вступила в силу согласно постановлению губернатора Петербурга Александра Беглова.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители фуд-корта в Петербурге в очереди на проверку QR-кодов

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

С пятницы, 4 марта, для того, чтобы посетить непродовольственные магазины, кинотеатры, музеи, театры рестораны и другие места, больше не требуется обязательное наличие иммунного сертификата. Отметим, что это ограничение действовало в городе с 30 октября 2021 года — для объектов культуры, и со 2 января 2022 года — для общепита и непродовольственной торговли.

Теперь для того, чтобы воспользоваться различными услугами, приобрести товары или сходить на какое-то мероприятие, как и прежде необходимо соблюдать самые простые антиковидные требования, прежде всего использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, помимо отмены QR-кодов в Петербурге расширяется количество допустимых посетителей различных мероприятий. Так, максимальная вместимость концертов, театров и других мероприятий увеличилась до двух тысяч человек.