Армянск, Крым, 4 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В настоящее время часть Северо-Крымского канала, которая находится в северной части Республики Крым, продолжает активно наполняться водой с территории Украины. Об этом 4 марта сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.

Водник Участок Северо-Крымского канала

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"Канал активно наполняется водой, его наполнение продолжается», — приводит его слова РИА Новости.

Телиженко уточнил, что поступающая по каналу вода может быть также использована для того, чтобы наполнить водохранилище, которое расположено у завода по производству двуокиси титана около Армянска.

При этом глава городской администрации отметил, что этот вопрос находится в компетенции властей Крыма и руководства завода, и добавил, что полив обычно начинается в мае.

«К 15 апреля все (для организации полива — ред.) должно быть готово», — пояснил Телиженко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики утром 4 марта обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» и миномётов калибра 120 мм город Докучаевск на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).