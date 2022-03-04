Бишкек, 4 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Киргизские власти приветствуют переговоры между Россией и Украиной. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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«Киргизия выступала и выступает за прекращение военного конфликта (на Украине — ред.) и его мирное разрешение исключительно политико-дипломатическими методами во избежание дальнейших жертв и разрушений в рамках общепризнанных принципов и норм международного права, а также приветствует начало переговоров по мирному урегулированию конфликта», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−4 марта в Ташкент из польского города Катовице прибыли несколько самолётов с гражданами Узбекистана, эвакуированными с Украины.