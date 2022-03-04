Ташкент, 4 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. 3−4 марта в Ташкент из польского города Катовице прибыли несколько самолётов с гражданами Узбекистана, эвакуированными с Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Самолет

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Таким образом, к 4 марта организованы 11 авиарейсов и эвакуированы с Украины 2 579 наших соотечественников», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на территории Польши находятся более 1 480 сограждан, из которых 700 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, а 780 человек — в аэропорту Катовице.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду киевского режима.