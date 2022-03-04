Сухум, 4 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 3 марта в ходе 236 исследований выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 87 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 28 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 52 274 носителя SARS-CoV-2. Из них 46 467 человек признали выздоровевшими, в том числе 355 — за последние сутки. За всё время 655 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 133 носителей SARS-CoV-2 в результате 260 исследований. За сутки зарегистрировали одну смерть пациента с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 425 человек.