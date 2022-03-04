Вашингтон, 4 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Российское посольство призвало Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела России в связи с комментариями Госдепа о мерах против российских СМИ. Об этом 4 марта говорится в сообщении представительства в Facebook.

(сс) dbking Здание посольства России в США

«С начала специальной военной операции на Украине оба издания систематически публиковали заведомо ложные материалы о характере и способах ведения боевых действий российскими Вооруженными силами. В нарушение законодательства «Эхо Москвы» и «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) подстрекали к организации протестов в нашей стране, экстремизму и насилию», — говорится в сообщении.

В посольстве посоветовали США сначала научиться соблюдать собственные заповеди, прежде чем читать проповеди — цензура в американских СМИ и нетерпимость к инакомыслию уже давно стали нормой в худших традициях тоталитарных режимов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что Кремль ограничивает свободу слова средств массовой информации для «сокрытия правды» о проводимой на Украине специальной военной операции.

В Госдепе назвали ограничение доступа к ресурсам радио «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) «необоснованным». В ведомстве порекомендовали России вывести войска с территории Украины и завершить спецоперацию, а также «уважать права человека и основные свободы своих собственных граждан».