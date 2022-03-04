Турция, 9 августа, 2011, 10:34 — ИА Регнум. Президент Турции Абдулла Гюль в интервью японской газете "Никкей" изложил суть турецкой политики по вопросам региональной политики, событиям в арабском мире и др. Как сообщают турецкие СМИ, в интервью под названием "Восход Турции, к региональному лидерству" Гюль заявил, что Турция готова взять на себя роль регионального лидера.

"Мы обладаем политическим строем, способным с исторической и географической точек зрения взять на себя эту роль и по сравнению с прошлым в последние годы берем на себя более ответственные задачи. Ради внешней политики и экономических успехов мы стараемся усилить связи со всеми регионами и континентами", - отмечает Гюль в своем интервью.

"У каждой страны есть своя модель. Я могу сказать, что Турция является моделью для подражания в сфере демократизации для арабских стран Ближнего Востока", - заявил турецкий президент, отвечая на вопрос, является ли Турция для Ближнего Востока образцом. Выражая свое отношение к членству Турции в ЕС, Гюль подчеркнул, в ЕС есть страны, которые опасаются вступления в эту организацию могущественных государств. Президент Турции отметил, что некоторые узко мыслящие политики в ЕС используют этот вопрос для решения внутренних политических проблем.

Абдулла Гюль выделил, что руководимая им страна является частью Европы и усиленно продолжает процесс интеграции. Президент Турции подчеркнул, что Турция не только мусульманская страна, но и страна с реальной демократией, экономическими успехами, обладающая сильной армией и верховенством права.