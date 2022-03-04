Москва, 4 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В настоящее время в России на долю штамма коронавируса «Омикрон» ВА.2 приходится порядка 8%. Об этом 4 марта рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Вариант BA.2 действительно присутствует на территории нашей страны в различных регионах. Наблюдается рост доли таких образцов, и общая доля варианта ВА.2 на начало марта составляет от всех случаев в среднем 8%», — приводит ее слова ТАСС.

Также эксперт подчеркнула, что эта разновидность SARS-CoV-2 успешно выявляется разными тест-системами для ПЦР-диагностики нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 442 миллиона.