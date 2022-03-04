Вашингтон, 4 марта, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Минэнерго США и Пентагон следят за ситуацией вокруг Запорожской АЭС на Украине, заявила глава ведомства Дженнифер Грэнхолм на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

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«Минэнерго активировало свою группу реагирования на инциденты в атомной отрасли и следит за событиями в консультации с Пентагоном, Комиссией по ядерному регулированию и Белым домом», — заявила она.

Грэнхолм добавила, что радиационный фон в районе АЭС не превышает нормы. Также она подчеркнула, что сами энергоблоки атомной станции защищены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар произошел на территории учебно-тренировочного комплекса возле Запорожской АЭС на Украине. Сами энергоблоки электростанции не пострадали. Пожар удалось ликвидировать, радиационный фон в районе АЭС не изменился и соответствует норме.