Вашингтон, 4 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 442 миллиона. Это 4 марта следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По данным университета, по состоянию на 07:30 мск в мире был выявлен 442 068 951 заразившийся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 5 982 566 и что в настоящее время 10 550 130 681 человек прошел вакцинацию от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США отменили обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну для своих граждан, возвращающихся из России и Белоруссии.