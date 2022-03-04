Буэнос-Айрес, 4 марта, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Аргентина готова принять беженцев с Украины, о чем уведомила Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Об этом заявил аргентинский министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро 3 марта на пресс-конференции.

Аргентина

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Он отметил, что власти республики уже много лет участвуют в программе UNHCR и приняли множество беженцев из регионов, охваченных конфликтами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада начала реализацию программы временного размещения на своей территории украинских граждан покинувших Украину из-за ситуации, сложившейся в этой стране.