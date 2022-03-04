Веллингтон, 4 марта, 2022, 06:35 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 22 527 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что более половины инфицированных зафиксировали в городе Окленде, где находится крупнейший в стране очаг распространения заболевания. Еще восемь носителей SARS-CoV-2 приехали в Новую Зеландию из-за границы.

В настоящее время на новозеландской территории числится 152 358 активных случая заболевания коронавирусной инфекции. При этом 562 пациента лечатся в больницах страны, из них 11 находятся в палатах реанимации. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 187 964 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.