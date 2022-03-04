Лондон, 4 марта, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен созвать Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба главы британского правительства.

Think London Борис Джонсон

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Сообщается, что Джонсон провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалась и ситуация на электростанции.

«Премьер-министр заявил, что он будет просить экстренного заседания СБ ООН в ближайшие часы, и Великобритания немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнерами», — заявили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возгорание произошло в одном из учебно-тренировочных корпусов Запорожской АЭС, вне территории самой электростанции. Сами энергоблоки станции находятся в норме. Отмечалось, что радиационный фон не превышает нормы.