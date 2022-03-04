Вашингтон, 4 марта, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Сумма чрезвычайного кредита Всемирного банка (ВБ) Украине возрастет до €460 млн за счет вклада Швеции и Нидерландов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники на свои источники.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

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Выдачу займа Киеву предстоит утвердить совету директоров финансовой организации. Собрание по этому поводу запланировано на 4 марта, но согласование может затянуться до 7 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Всемирный банк объявил, что готовит пакет финансовой помощи Украине в размере $3 млрд. Кроме того, о выделении денежных средств Киеву сообщил и Международный валютный фонд.