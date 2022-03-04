Вашингтон, 4 марта, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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По его данным, об этом стало известно от одного из источников в Белом доме. Тем не менее подробностей разговора пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники агентства Bloomberg сообщили о планах президента США Джо Байдена объявить о санкциях против ряда российских олигархов и членов их семей. При этом утверждалось, что Вашингтон может значительно расширить санкционный список, уже принятый Евросоюзом.