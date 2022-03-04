Прага, 4 марта, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Передачу оружия и боеприпасов Украине на сумму 17 млн крон (около $731 тыс.) одобрило правительство Чехии. Об этом 3 марта сообщило агентство ČTK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

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Уточняется, что чешские оружейные заводы передали правительству страны для отправки на Украину пулемёты, автоматы, винтовки и более 100 тыс. патронов. Всего на Украину Чехия направила вооружения и боеприпасов на сумму более 650 млн крон (около $28,5 млн).

Отмечается, что всё вооружение было направлено Украине на безвозмездной основе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал верным решение Берлина об отправке оружия на Украину.