Хабаровский край, 15 августа, 2015, 15:44 — ИА Регнум. Стало известно, что на борту рухнувшего в Охотское море вертолета Ми-8 находился генеральный директор и топ-менеджеры акционерного общества «ВТБ-Лизинг». Об этом в субботу, 15 августа, сообщает LifeNews, в распоряжении которого оказался список пассажиров вертолета.

vtb-leasing.ru Коноплев Андрей.

Сообщается, что вертолет вез тринадцать пассажиров из поселка Полины Осипенко на Шантарские острова (Хабаровский край). Когда вертолет начал падать в море, десять человек выпрыгнули из него и самостоятельно доплыли до берега. Шесть человек оставшихся в вертолете, предположительно, погибли. Всего на вертолете было 3 члена экипажа и 13 пассажиров.

Командир воздушного судна Ошлаков после авиакатастрофы вышел на связь и сообщил, что выжившие разбили лагерь на острове Шантарского архипелага.