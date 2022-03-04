Москва, 4 марта, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев гордится тем, что попал в санкционный список Канады, об этом он заявил в интервью ТАСС.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«Включение в санкционный список западными политиками, угрожающими независимости России, рассматриваю как положительную оценку своей работы. Большая честь находиться в списке, в который входят самые уважаемые люди нашей страны. Горжусь этим», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, список российских официальных лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции из-за специальной военной операции России на Украине, был расширен Канадой. В обновленный перечень включены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, вице-премьер РФ Юрий Трутнев, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и другие.