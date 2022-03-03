Вашингтон, 4 марта, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Законопроект, который предполагает отмену в США режима чрезвычайной ситуации из-за распространения в стране коронавируса, был одобрен Сенатом Конгресса Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Режим ЧС действует в США с марта 2020 года. За принятие документа проголосовали 48 сенаторов, а против — 47.

Вместе с тем законопроект еще должен быть рассмотрен Палатой представителей Конгресса. Поскольку она контролируется демократами, шансы на согласование документа малы. Кроме того, против инициативы ранее выступил Белый дом, и без подписи президента США Джо Байдена закон не вступит в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Пентагон отменил обязательное ношение защитных масок в помещениях вооруженных сил США.