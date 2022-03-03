Хельсинки, 4 марта, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) выпустил рекомендацию, согласно которой подросткам в возрасте от 12 до 17 лет, относящимся к группам риска, следует делать третью прививку от коронавирусной инфекции. Об этом учреждение сообщило 3 марта на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Бустерную дозу разрешается вводить, если с момента первого укола прошло не менее полугода. THL также призвал власти предложить третью прививку от COVID-19 всем детям 12−17 лет, если им необходимо привиться по показаниям, не относящимся медицинским, что требуется при путешествиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Южной Корее одобрили использование вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer для прививок детям в возрасте от 5 до 11 лет.