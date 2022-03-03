Загреб, 4 марта, 2022, 00:55 — ИА Регнум. В свете «агрессии России против Украины» проблемы в Боснии и Герцеговине необходимо решать «трезво и ответственно». Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович 3 марта в телефонном разговоре с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком.

Predsjednik.hr Зоран Миланович

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Миланович призвал представителей Республики Сербской прекратить бойкот органов власти на уровне БиГ, так как это лучший путь для возобновления важных переговоров, которые ждут представителей всех трех государствообразующих народов БиГ, сообщила пресс-служба президента Хорватии.

Хорватский лидер ознакомил Додика с инициативой предоставить в кратчайшие сроки Боснии и Герцеговине и Украине статус кандидатов на вступление в ЕС. По мнению Милановича, это «остановит распространение кризиса на страны Юго-Восточной Европы».

Напомним, что представители Республики Сербской летом 2021 года приостановили работу в совместных органах власти БиГ из-за введения бывшим верховным представителем Валентином Инцко закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».

Ранее министерство обороны России сообщило о хорватских наемниках, которые воюют на Украине.