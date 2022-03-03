Рим, 4 марта, 2022, 00:02 — ИА Регнум. После 31 марта 2022 года, когда в Италии завершится срок режима ЧС, все антикоронавирусные ограничения в стране должны быть отменены — с таким утверждением согласны 58% граждан, следует из итогов опроса Swg, опубликованных в четверг, 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Еще 34% граждан полагают, что ради полноценного выхода из эпидемии ограничения должны быть сохранены до лета 2022 года.

По данным на3 марта, в Италии умерли155 399человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на185(днем ранее — на214). Число подтвержденных носителей выросло на41 500(днем ранее — на36 429). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 910 506 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены1 041 462человека (на20 148 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,4 миллионачеловек (более 82,1% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). С 15 февраля 2022 года граждане старше 50 лет, у которых нет такого сертификата, не могут ходить на работу. Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений, прежде всего в части нахождения в общественных пространствах под открытым небом.