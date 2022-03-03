Загреб, 3 марта, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Министр обороны КосовоАрменд Мехай 3 марта сообщил на своей странице в социальной сети Twitter о результатах переговоров с хорватским коллегойМарио Баножичем.

Modzzak Загреб, Хорватия

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Политик подчеркнул, что Хорватия, как и Турция, поддерживает скорейшее вступление Косово в НАТО. Стороны обсудили изменения в сфере безопасности, связанные со специальной операцией России на Украине, и подчеркнули необходимость держаться вместе.

Президент ХорватииЗоран Миланович 3 марта высказался в поддержку вступления Косово в ЕС и призвал Евросоюз исправить свою ошибку и скорее начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией, ожидающими этого уже ровно два года.