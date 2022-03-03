Рим, 3 марта, 2022, 22:53 — ИА Регнум. На прибывающих в Италию граждан Украины не будут распространяться общие антикоронавирусные нормы — ввиду невозможности их соблюдения, заявил в четверг, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

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По данным минздрава, 64% прибывающих граждан не привиты сертифицированными в ЕС вакцинами. Для получения доступа к системе здравоохранения и иным социальным услугам граждане Украины должны будут сдавать ковид-тесты, также им предложат вакцинироваться.

По данным на3 марта, в Италии умерли155 399человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на185(днем ранее — на214). Число подтвержденных носителей выросло на41 500(днем ранее — на36 429). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 910 506 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены1 041 462человека (на20 148 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,4 миллионачеловек (более 82,1% граждан страны).