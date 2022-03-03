Тирана, 3 марта, 2022, 23:13 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1289 человек выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране два пациента с COVID-19, выздоровели ещё 396. Об этом сообщило вечером 3 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 271 920 случаев заражения коронавирусом, 266 697 человек излечились, скончались 3474 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 45 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 1747, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети выявленных активных заражений — 493 — приходится на Тирану.