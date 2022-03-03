Бухарест, 3 марта, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Связь между двумя авиакатастрофами, произошедшими 2 марта в небе над Румынией, и событиями на Украине полностью исключена. Об этом 3 марта завил румынский министр обороны Василе Дынку, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

PavelD Румыния

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По словам Дынку, в данном конкретном случае речь может идти исключительно об отказе техники в плохих погодных условиях. «Мы работаем над установлением точных причин трагедии», — заявил он.

Напомним, восемь военнослужащих румынской армии погибли в результате крушений самолета и вертолета ВВС Румынии в районе Добруджи на румынско-украинской границе.

Первый инцидент произошел вечером 2 марта, когда самолет МиГ-21 LanceR 86-й авиабазы, выполнявший плановое патрулирование над Добруджей, потерял радиосвязь с диспетчерским пунктом. В район возможного падения вылетел вертолет Puma IAR-330, связь с которым также была потеряна сразу же после его взлета.

В итоге обе машины были обнаружены разбившимися неподалеку от военного аэродрома в уезде Констанца на черноморском побережье Румынии. Ведется следствие.