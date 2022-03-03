Брест, Белоруссия, 3 марта, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Делегации России и Украины в ходе второго раунда переговоров в Белоруссии достигли договорённостей по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Об этом сообщил на брифинге советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Флаги России и Украины

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При этом он отметил, что в ходе переговоров не удалось достигнуть результатов, на которые рассчитывала украинская сторона. Ожидается, что делегации соберутся для третьем раунда переговоров в ближайшее время.

В свою очередь помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, заявил, что стороны смогли найти понимание по части пунктов.

Он подтвердил информацию о том, что России и Украина договорились о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня.

Всего, по словам Мединского, в ходе второго раунда переговоров было обсуждено три вопроса: военный, международно-гуманитарный и вопрос о будущем политическом урегулировании конфликта