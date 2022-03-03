Москва, 3 марта, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Минутой молчания почтили память погибших в ходе спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин и члены Совбеза России.

Elizabeth McClay Гвоздики герою

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Отметим, что, по данным Минобороны РФ, 498 российских военных погибли в ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля. Ещё 1597 российских военнослужащих получили ранения.

На заседании СБ РФ Путин назвал героями российских военных — участников спецоперации. Погибшему старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову присвоено звание Героя России.