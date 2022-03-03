Брест, Белоруссия, 3 марта, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Россия и Украина продолжат переговоры по проблемным вопросам в ходе следующей встречи. Об этом 3 марта по итогам состоявшихся в Белоруссии переговоров заявили представители делегаций.

President.gov.ua Михаил Подоляк

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"К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать, — обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что много городов сейчас находятся в окружении — там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации», — сообщил прессе советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Он зачитал коммюнике второго раунда переговоров, в котором сказано: «Стороны достигли понимания о совместном обеспечении для гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточённых боёв с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в сектора, где она проводится».

Подоляк пояснил: прекращение огня будет не везде, но только там, где будут организованы гуманитарные коридоры для эвакуации. «С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы специальные логистические процедуры», — добавил участник переговоров со ссылкой на официальное коммюнике.

Напомним, первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, второй — 3 марта в Брестской области. Обе встречи не привели к прекращению вооружённого противостояния. Украинская делегация в обоих случаях прибывала на переговоры через территорию Польши. МИД Белоруссии обеспечивает переговорную площадку, спецслужбы Белоруссии гарантируют безопасность переговорщиков.