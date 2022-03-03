Нижний Новгород, 3 марта, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области отменили введённое из-за роста заболеваемости COVID-19 требование об обязательном переводе 30% сотрудников на работу в дистанционном режиме. Об этом сообщили в правительстве региона сегодня, 3 марта.

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Между тем, граждане в возрасте старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, а также беременные по-прежнему должны работать только по «удалёнке».

Также стало известно о том, что Роспотребнадзор отказался от обязательного использования нормы о безопасной дистанции в полтора метра в местах массового скопления людей из-за рисков распространения коронавируса.

Отметим, что ранее нижегородцам разрешили посещать торговые центры и учреждения культуры без предъявления коронавирусных QR-кодов.

ИА REGNUM напоминает, что с 8 ноября 2021 года в Нижегородской области ограничили доступ в организации торговли, услуг и общественного питания, а также в развлекательные и спортивные заведения