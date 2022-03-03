Москва, 3 марта, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации на Украине проявляют массовый героизм. Героизмом отличаются и военные ДНР и ЛНР, завил 3 марта президент России Владимир Путин на Совете безопасности РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Отметив, что российские военные защищают безопасность России, жителей ДНР и ЛНР, президент сказал о мужественных поступках солдат и офицеров. Он назвал их настоящими героями.

Владимир Путин «Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. В ходе боёв и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм».

Напомним, специальная военная операция на Украине проводится ВС России с 24 февраля по просьбе ДНР и ЛНР. Освобождён от украинских боевиков ряд городов. Киев, Харьков, Николаев блокированы.