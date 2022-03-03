Новгородская область, 28 июня, 2013, 12:39 — ИА Регнум. Ремонтные бригады филиала ОАО " МРСК Северо-Запада " " Новгородэнерго " полностью завершили восстановительные работы на электросетевых объектах, поврежденных грозовым фронтом. Как сообщили сегодня, 28 июня, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе "Новгородэнерго", все потребителей Новгородской области снабжаются электроэнергией по штатной схеме.

Восстановительные работы вели 27 ремонтных бригад. По информации ГУ МЧС России по Новгородской области, из-за сильного порывистого ветра в Старорусском, Парфинском, Валдайском районах произошел обрыв линии электропередач. Без света остались 94 населенных пункта, более четырех тысяч человек. Социально значимых объектов в зоне отключения не было.

По прогнозам метеорологов, в выходные дни на территории Новгородской области вновь ожидаются грозы, ливни и шквалистое усиление ветра. Оперативные силы филиала МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго" находятся в состояние повышенной готовности.