Бразилиа, 3 марта, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Федеральная полиция Бразилии приступила к расследованию заявления президента страны Жаира Болсонару о связи СПИДа и вакцин от коронавируса. Об этом сообщает новостной канал G1.

Marcelo Camargo/Agência Brasil Жаир Болсонару

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Для содействия в расследовании член Федерального верховного суда намерен обратиться к Великобритании и США. Это связано с тем, что в своем заявлении президент Бразилии привел данные именно этих стран.

Полиции предстоит узнать, раскрыты ли официальные данные министерства здравоохранения Великобритании о связи полностью вакцинированных с ускоренным развитием синдрома приобретенного иммунодефицита. К США бразильские следователи обратятся с запросом об исследовании Национального института аллергий и инфекционных заболеваний, на которое ссылался Болсонару. Президент Бразилии упомянул публикацию института, согласно которой большая часть смертей во время эпидемии испанки якобы произошла из-за вторичной бактериальной инфекции, вызванной использованием масок.