Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете отчислили двух студентов, которые приняли участие в несанкционированной уличной акции против специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Эти лица были задержаны правоохранительными органами и привлечены к административной ответственности.

Seth Sawyers Лекционный зал в ВУЗе

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В качестве причин отчисления комиссия ректората отметила нарушение устава и правил внутреннего распорядка университета, а также поведение, которое не подобает студентам-медикам.

Также среди сотрудников вуза нашлись те, кто подписали открытые письма и воззвания, которые содержали экстремистские взгляды. Эти работники сами решили отказаться от работы в госучреждении.

В пресс-службе вуза призывают отказаться от участия в незаконных мероприятиях и от распространения в обществе информации, которая порочит государство. За эти действия следует административная или уголовная ответственность.

Одновременно в СПбГПМУ начался сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на территории Украины.