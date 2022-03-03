Москва, 3 марта, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Населённые пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка освобождены в ходе спецоперации ВС России совместно с войсками ДНР, сообщил 3 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По данным Минобороны РФ, войска ЛНР взяли под контроль дорожное направление Яровая — Красный Лиман — Приволье.