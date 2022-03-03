Москва, 3 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Ряд западных стран участвует в отправке в ряды ВСУ своих граждан, сообщил 3 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Конашенков «Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины».

Представитель Минобороны РФ отметил, что французский иностранный легион намерен отправить этнических украинцев на Украину, чтобы они участвовали на стороне ВСУ в атаках на российских военных, которые проводят спецоперацию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Конашенков уточнил, что, как утверждает украинский президент Владимир Зеленский, «на Украину ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наёмников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков».

Для наёмников власти Украины официально установили безвизовый режим.