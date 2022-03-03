Белгород, 3 марта, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Раненую осколками 15-летнюю девочка из Харькова спасли врачи детской областной больницы Белгорода.

CMSRC Бригада хирургов

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По словам матери, 28 февраля она с дочерью отправилась в магазин. Когда они возвращались домой, рядом с ними взорвался снаряд. Женщина получила лёгкое ранение, у девочки серьёзные травмы. Экстренную медицинскую помощь им оказали военные РФ и эвакуировали в Белгород.

«Поступила девочка в крайне тяжёлом состоянии, массивной кровопотери, сразу была взята в операционную с диагнозом осколочное проникающее ранение грудной клетки и брюшной полости. Нам удалось её стабилизировать. В ближайшее время ожидается перевод в федеральный центр», — пояснил заведующий хирургическим отделением Белгородской областной детской клинической больницы Евгений Игнатьев.

Состоянии пациентки врачи оценивают, как стабильно тяжёлое, сообщает 3 марта ГТРК «Белгород».