Москва, 3 марта, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Атташе при посольстве Хорватии в Москве вызван 3 марта в Минобороны РФ в связи с поставкой хорватских наёмников на Украину, сообщил журналистам официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

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Заявив, что Хорватия направила на Украину в нацбатальон ВСУ 200 своих наёмников, представитель Минобороны РФ сообщил, что атташе по вопросам обороны при посольстве республики вызван в российское оборонное ведомство.

Конашенков «Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, формирующего отряды хорватских наёмников для отправки на Украину».

О том, что Москве известно о двух сотнях хорватских наёмников, было заявлено представителю Хорватии. Ему напомнили, что все отправляемые Западом в помощь ВСУ наёмники не являются комбатантами.