Москва, 3 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Порядка двух сотен наёмников из Хорватии на прошлой неделе пополнили один из украинских нацбатальонов, сообщил 3 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Отметив, что на Украине на стороне ВСУ вовсю действуют иностранные наёмники, применяется западное оружие — для диверсий и налётов на российских военных и технику, Конашенков сообщил следующий факт:

«Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наёмников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины».

Напомним, на Украине продолжается специальная военная операция ВС России в помощь Донбассу. От украинских боевиков освобождены Чернигов, Сумы, Херсон, Мелитополь, Бердянск и ряд других населённых пунктов.