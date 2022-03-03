Москва, 3 марта, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Работой антироссийской пропаганды являются обвинения в адрес военных ВС России, участвующих в специальной операции на Украине, заявил 3 марта президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

В телефонном разговоре о ситуации на Украине с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном президент России подчеркнул, что в ходе спецоперации ВС РФ делают всё возможное, чтобы мирные жители Украины не пострадали.

Он отметил, что российскими военными для уничтожения украинской военной инфраструктуры применяется высокоточное оружие.

«Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов — не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании», — сообщили в Кремле.

Что касается гуманитарной составляющей, российская сторона призвала Париж «подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с территории Украины иностранных граждан», в том числе насильно удерживаемых в Харькове местными украинскими формированиями индийских студентов.

Со своей стороны Макрон пообещал провести соответствующую работу с властями в Киеве.