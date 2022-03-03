Москва, 3 марта, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Никакой угрозы для России с украинской территории больше никогда не должно исходить — для этого и проводится специальная военная операция, заявил 3 марта российский президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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В телефонном разговоре с французским президентом Эммануэлем Марконом Путин, говоря о принципиальных подходах Москвы и об её условиях на переговорах с киевскими представителями, ещё раз напомнил, что первое из них — демилитаризация и нейтральный статус Украины.

Путин подчеркнул, что с территории Украины больше никогда не должна исходить угроза для России.

Напомним, Макрон накануне, 2 марта, обратился к своим согражданам, высказав осуждение российской специальной военной операции на Украине, которая идёт с 24 февраля. Сегодня, 3 марта, на это обращение Путин дал комментарий в ходе телефонного разговора с французским коллегой.