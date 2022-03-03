Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Посетителям Эрмитажа с 4 марта больше не понадобится предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, чтобы посетить государственный музей. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

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Из временных коронавирусных ограничений сохраняется только обязательное ношение масок. Также от посещения музея следует воздержаться людям, имеющим признаки ОРВИ.

«С 4 марта 2022 года больше не требуется предъявлять QR-коды для посещения музея», — отметили в музее.

Добавим, что остальные меры, созданные для обеспечения санитарной безопасности, будут дополнительно корректироваться службами музея.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с пятницы, 4 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов отменил часть антиковидных ограничений в связи положительной динамикой по снижению заболеваемости, в том числе отменено предъявление QR-кодов.

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