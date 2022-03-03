Ростов-на-Дону, 3 марта, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону общественники провели акцию в поддержку специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Старт автопробегу «Zа победой» был дан у стадиона «Ростов Арена» 3 марта, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Donland.ru Акция в Ростове-на-Дону

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Автоколонна из 30 автомобилей с российским триколором и буквой «Z» на заднем стекле или капоте отправилась по маршруту вокруг главного стадиона Ростовской области.

«Мы решили провести акцию в поддержку наших военнослужащих, а также в поддержку решения президента России о проведении спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Мы видим: сейчас много «диванных войск» в социальных сетях распространяет недостоверную информацию, делает выводы, не видя реальной картины. Но за последнюю неделю дух патриотизма в разы увеличился, и, наконец, критическое мышление победило фейковые новости», — отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России» Николай Ромашенко.

ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса от украинской агрессии. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооружённых сил России освобождают территорию от ВСУ.