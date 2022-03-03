Вашингтон, 3 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Американская администрация попросила Конгресс США одобрить выделение $10 млрд в качестве помощи Украине. Об этом два источника сообщили 3 марта газете The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Издание отмечает, что администрация президента Джо Байдена намерена направить эти средства на ослабление на Украине гуманитарного кризиса, укрепление оборонного потенциала этой страны, включая обучение военных, а также защитить её энергосети от сбоев. Средства также пойдут на поддержку других европейских союзников.

Белый дом также просит одобрить выделение около $22,5 млрд на борьбу с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, сначала на помощь Украине администрация Байдена запрашивала около $6,4 млрд, но затем увеличила эту сумму.

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