Воронеж, 3 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Штаб по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям Украины создан в правительстве Воронежской области, о решении в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев. Штаб будет работать под личным контролем губернатора.

Kremlin.ru Губернатор Воронежской области Александр Гусев

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»Все мы видим катастрофическую ситуацию в соседнем государстве: мирные жители сидят без еды, воды, товаров первой необходимости, бензина. Я по-прежнему считаю, что простые украинцы не должны страдать из-за деяний их политического руководства. И помочь простым украинцам мы в силах», — написал Гусев.

Штаб возглавил заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, в его состав также войдут сотрудники органов исполнительной власти, администраций районов области.

«Уже организовали в Воронеже централизованный пункт сбора и отправили на Украину первые фуры с продовольствием. Это несколько тонн сахара, подсолнечного масла, муки, молочной продукции, консервов, бутилированной воды, кондитерских изделий», — сообщил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузы с продовольствием на Украину отправили Белгородская область, Краснодарский край и Крым.