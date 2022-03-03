Кабул, 3 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за последние недели число людей, инфицированных коронавирусом, в Афганистане увеличилось, также возросло число погибших от этого заболевания.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Доктор Насир Мохакек, профессор Кабульского медицинского университета и глава медицинского центра, сообщил информационному агентству «Шафакна» о новой вспышке коронавируса и её возможных опасностях.

«Конечно, отсутствие управления перед лицом этой эпидемии — это не национальная проблема, уникальная для Афганистана, а глобальная проблема, и, как мы видели, некоторые другие страны также не смогли сдержать распространение коронавируса», — отметил профессор.

Доктор Мохакек добавил: «К сожалению, у коронавируса появляются разные штаммы, которые распространяются по всему миру, и пока не существует других лекарств, кроме вакцинации, социальной дистанции и ношения масок».

»Новый штамм [«Омикрон»] передаётся чрезвычайно быстро, и ещё одна его особенность заключается в том, что он также поражает детей, — сказал доктор Мохакек. — Однако некоторые статистические данные даже показывают, что уровень смертности при заражении «Омикроном» ниже, чем у других штаммов. Это означает, что уровень заражения высок, а смертность низка».

Профессор считает, что если население и правительство серьёзно отнесутся к вопросу вакцинации, ношения масок и соблюдения социальной дистанции, что является необходимым, болезнь будет взята под контроль.

«Я повторяю, что люди играют ключевую роль в борьбе с коронавирусом (соблюдение социальной дистанции, отказе от проведения массовых собраний), и что правительство играет решающую роль в распределении вакцин и поддержке пациентов», — добавил Насир Мохакек.

«Проблема, которая может усугубить трагедию, заключается в том, что медицинские учреждения из-за нехватки средств и оборудования не в состоянии предоставлять «адекватные» медицинские услуги, особенно пациентам с серьёзными осложнениями и нуждающимся в неотложной медицинской помощи», — сказал специалист.

«Очень небольшой число пациентов, менее 10%, — это те, кто нуждается в госпитализации и дополнительном лечении, — продолжил профессор. — К сожалению, в сложившейся ситуации из-за нехватки помещений и медицинского оборудования может возрасти смертность среди больных коронавирусом».

»Первое, что приходит мне в голову как врачу, это то, что нам нужно более серьёзно относиться к вакцинации», — подчеркнул он в ответ на вопрос, какие меры следует принять, чтобы избежать потенциальной опасности коронавируса.

Однако, по его словам, «проблема заключается в том, что у правительства есть трудности с доставкой вакцины людям по разным причинам, например, нехватка финансирования или заблокированные из-за погодных условий дороги в некоторых провинциях.

Профессор подчеркнул роль министерства здравоохранения и средств массовой информации в борьбе с коронавирусом, добавив: «Другой аспект — санитарное просвещение и консультирование; и министерство здравоохранения, и СМИ несут ответственность за информирование населения. Это снизит распространенность эпидемии».