Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. С начала кампании по вакцинации в Петербурге привились первично (без учёта вакцины «Спутника Лайт») 2 400 080 человек, полностью завершили курс вакцинации 3 004 236 петербуржцев. Среди несовершеннолетних привиты 3 335 и 1539 человек, соответственно. Об этом 3 марта сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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За минувшие сутки первично привились от COVID-19 в Петербурге 1382 человека (без учёта «Спутника Лайт») в Санкт-Петербурге. Это на 2062 человека меньше, чем за 1 марта. При этом завершили курс вакцинации за сутки 3200 человек. Это на 83 жителя города меньше, чем за предыдущие сутки.

Продолжается и вакцинация несовершеннолетних. За сутки первично привились 20 подростков. Этот показатель сократился на 71 человека по сравнению с прошлыми сутками. Завершили цикл вакцинации за сутки 183 подростка, что на восемь детей больше, чем за 1 марта.

На сегодняшний день в Петербурге работает 190 пунктов для вакцинации населения. В городе имеется 620 032 доз вакцин. К тому же в городе работает 153 пункта забора материалов для проведения ПЦР-тестов.