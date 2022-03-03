Москва, 3 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию провел экстренное заседание под руководством начальника национального центра управления обороны РФ генерал-полковника Евгения Мизинцева.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

«Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе — в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в городах: Киеве — с населением около 3 млн человек, Харькове — с населением до 1,5 млн человек, в Сумах — с населением до 300 тыс. жителей, а также в ряде других населенных пунктов», — сказал он на заседании.

Также он отметил вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, которые насильственно удерживают в Харькове 3189 граждан Индии, до 2700 — Вьетнама, 202 — гражданина Китая. В Сумах удерживаются 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 — Китая. В Чернигове удерживаются девять граждан Индонезии.

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Накануне, 2 марта, в Харькове нацистами была обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, два человека получили серьезные ранения.

«В этом же городе Мариуполе задержаны 60 граждан, следовавших к гуманитарному коридору, и насильственно перевезены в 34-ю местную школу, которая также заминирована. Теперь эти террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой Народной Республики готовностью взорвать школу с заложниками», — подчеркнул офицер.

Он добавил, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе и Мариуполе, а также еще не менее чем в двух десятках крупных населенных пунктов нацисты блокируют десятки тысяч граждан Украины и не выпускают их в безопасные места.

«Такое катастрофическое положение дел складывается практически на всей территории Украины. Все указанные факты открыто свидетельствуют о применении киевским режимом запрещенных приемов ведения боевых действий и нарушении норм международного права. Таким образом, на Украине практически сложилась гуманитарная катастрофа», — отметил он.

Учитывая изложенное, Мизинцев попросил Министерство иностранных дел РФ экстренно развернуть активную целенаправленную работу на всех международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим, а также на администрации перечисленных населенных пунктов, в том числе и крупных городов, по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств. Обеспечить в кратчайшие сроки создание гуманитарных коридоров для вывода через них в безопасные районы всех граждан, которые изъявили на это желание.